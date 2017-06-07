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Посольство РФ выясняет детали убийства россиянина в США

Посольство РФ выясняет детали убийства россиянина в США

20:47  7 Июня 2017
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Посольство РФ выясняет детали убийства россиянина в США

Вашингтон, 7 июня. Посольство России в США связалось с Госдепом для получения информации об убийстве гражданина России, сообщил представитель посольства. 

Как сообщили в диппредставительстве, по факту сообщений в СМИ консульский отдел посольства обратился ко внешнеполитическому ведомству за дополнительной информацией об убийстве. 

Полиция Мэриленда подтвердила, что убитый действительно был гражданином России.

Ранее сообщалось, что 18-летний Артём Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были убиты вечером в понедельник — их застрелили в машине. Полиция объявила награду в размере 10 тыс. долларов за любую информацию о нападавших. 

Владимир Багров
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