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Сирия, 7 июня. Дамаск обвинил США в поддержке ИГИЛ*, Иран и «Хезболла» грозят возмездием за авианалет на Ат-Танф, тяжелые бои в Дейр эз-Зоре, Пальмира — колыбель цивилизации.

Дамаск обвинил США в поддержке ИГИЛ

МИД Сирии призвал возглавляемую США международную коалицию прекратить авиаудары по позициям сирийской армии, поскольку эти удары приводят лишь к усилению запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ).

Ранее появилась информация, что ВВС США и их союзников по коалиции нанесли авиаудар по отряду сирийской правительственной армии, действующему в районе населенного пункта Ат-Танф в провинции Хомс на юге Сирии, недалеко от иорданской границы, через которую американцы вторглись на сирийскую территорию. При авиаударе погибли как минимум двое сирийских военных.

США объяснили свои действия некой опасностью, которую сирийские военные якобы представляли для коалиции и «партнерских сил». «Партнерскими силами» в Пентагоне называют боевиков так называемой оппозиции, которую вооружают и обучают американские инструкторы.

Предыдущий удар коалиции по союзникам Дамаска был нанесен в этом же районе 18 мая, тогда под бомбежку попали шиитские проиранские отряды, предположительно, из ливанской организации «Хезболла».

В ответ на новую провокацию США, которую уже осудил российский МИД, официальный Дамаск выступил с жестким заявлением, в котором международная коалиция была названа «нелегитимной».

«Сирия предостерегает нелегитимную международную коалицию во главе с США от последствий эскалации и требует прекратить чудовищные атаки, которые не привели ни к чему, кроме усиления ИГИЛ», — цитирует агентство SANA заявление МИД Сирии.

Иран и «Хезболла» грозят США возмездием

Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят иранские военные и ливанская организация «Хезболла», заявил о готовности нанести ответный удар по позициям войск США в качестве возмездия за авиаудары по позициям сирийских войск в районе Ат-Танфа.

«Кровь сирийских сынов — Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников — стоит дорого, — говорится в заявлении штаба. — Мы способны ударить по позициям США в Сирии и в других местах немедленно, с использованием ракетных и других военных установок, когда этого потребуют условия».

Штаб назвал действия возглавляемой США коалиции «трусливой агрессией» и доказательством лицемерия Запада в борьбе с терроризмом.

Действия США осудили и в Москве. МИД РФ считает, что эти американские авиаудары негативно отразятся и на развитии ситуации в Сирии, и на процессе политического урегулирования. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что под американский авиаудар попали отряды САА, которые пытались помешать террористам ИГИЛ взорвать мосты на границе между Сирией и Ираком.

Сирийская армия бьется с ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Боевики «Исламского государства»* пытаются развить наступление на западной окраине Дейр эз-Зора, центра одноименной провинции, где в настоящее время идет операция правительственных сил по деблокаде города от сил ИГИЛ. Ранее боевикам удалось захватить автомобильную развязку и высоту Тануф в районе Аль-Панорама, сообщает сирийский источник Федерального агентства новостей.

Бои между силами САА и боевиками ИГИЛ продолжаются также вблизи военной базы сирийской республиканской гвардии. Отрядам САА оказывают поддержку Воздушно-космические силы России (ВКС РФ). При поддержке самолетов ВКС РФ армии Башара Асада удалось сорвать новую атаку ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, сообщает ливанское агентство Al Masdar News. В ходе боя террористы понесли значительные потери.

Источник ФАН отмечает, что, хотя террористы готовятся вновь атаковать позиции САА, однако их планы с высокой долей вероятности обречены на провал: Дамаск направил в Дейр эз-Зор значительное подкрепление из наиболее боеспособных подразделений правительственных войск.

Пальмира — колыбель цивилизации

Директор Национального музея Праги Михал Лукеш утверждает, что есть все доказательства того, что Сирия является колыбелью цивилизации. Пражский музей намерен принять участие в спасении и реставрации исторических памятников в сирийской Пальмире.

В интервью чешскому телевидению Лукеш отметил, что уничтожение сирийского культурного наследия грозит страшными последствиями для всего человечества, которое потеряет часть своей истории.

Михал Лукеш рассказал, что одним из приоритетов декларации о сотрудничестве, подписанной между музеем Праги и департаментом древностей и музеев Сирии является реставрация артефактов, доставленных в Дамаск из Пальмиры, а также восстановление и реконструкция разрушенных памятников Алеппо. Чехия уже выделила на эту программу 40 млн чешских крон (около 1,5 млн евро). Эти деньги являются частью государственной программы Чехии по гуманитарной поддержке Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.