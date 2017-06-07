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Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов докатится до боевиков ИГ в Сирии

Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов докатится до боевиков ИГ в Сирии

20:52  7 Июня 2017
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Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов услышат в Сирии

Элитное иранское военно-политическое подразделение «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) возложило ответственность за сегодняшние теракты в Тегеране на Саудовскую Аравию и, опосредованно, на США. 

«Эти террористические атаки произошли спустя неделю после совместного совещания президента США с правителями одной из реакционных стран региона (Саудовская Аравия. — Прим. ФАН), которая оказывает покровительство террористам. Тот факт, что ответственность за эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), говорит об их причастности к совершенным диким деяниям», — говорится в распространенном новостным агентством Таsnim заявлении пресс-службы КСИР.

Все непосредственные участники сегодняшних террористических атак уже уничтожены, подчеркивается в сообщении. Иранский народ может быть спокоен за свою безопасность. Более того, руководитель КСИР Хоссейн Салами пообещал, что месть Ирана настигнет как самих террористов ИГ*, так и всех тех, «кто с ними связан и поддерживает их».

Напомним, что сегодня утром террористы открыли огонь в здании парламента Ирана. Там же террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Одновременно был атакован мавзолей лидера Исламской революции 1979 года Рухолле Мусави Хомейни. Как сообщают в МВД Исламской Республики Иран (ИРИ), в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. По последним данным, жертвами нападения стали 12 человек, еще 42 получили ранения.

Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов услышат в Сирии

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев считает, что сегодняшние события повлекут за собой самые серьезные изменения во внутренней и внешней политике Исламской Республики Иран.

«В Иране большинство политиков и простых людей считает, что с радикальным исламизмом суннитского толка на Ближнем Востоке давно уже было бы покончено, если бы за его спиной не стояли Саудовская Аравия, Катар и другие арабские монархии Персидского залива. Конечно, когда гибнут люди, сохранить холодную голову сложно. Тем более иранское руководство и, я думаю, лично президент Хасан Роухани крайне обеспокоены случившимся. Главное, они боятся, что за сегодняшними терактами последуют другие. То, что необходимы самые серьезные ответные меры, понимают все», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов услышат в Сирии

Прежде всего, Иран активизирует борьбу с «Исламским государством»* и другими смежными террористическими организациями за пределами своих границ. Многие бойцы Корпуса стражей исламской революции уже сражаются с боевиками ИГ на территории Сирии. Следует ожидать, что в ближайшее время к ним присоединится еще большее число их братьев по оружию.

«Иран усилит свое военное присутствие в Сирии, чтобы подавить основные очаги активности «Исламского государства». Возможно телефонные переговоры в рамках сирийско-ирано-российской коалиции уже состоялись. Роухани неминуемо усилит свои позиции в Сирии. Более того, уничтожение «Исламского государства» во всех уголках планеты станет целью номер один внешней политики Ирана», — отмечает Гусев.

Внутри самого Ирана все военные подразделения и спецслужбы будут приведены в боевую готовность. «Ситуация очень серьезна. Повторение подобных терактов может привести к эскалации межконфессиональных конфликтов повсюду в Иране, да и во всем исламском мире. Конечно же, все силы иранских правоохранительных органов будут направлены на поимку главарей и заказчиков терактов, которые еще остались на территории ИРИ. Будут усилены меры региональной безопасности», — поясняет политолог.

Корпус стражей исламской революции пользуется чрезвычайным авторитетом в Иране, тем не менее это движение является лишь частью Вооруженных сил Ирана. Вряд ли первые лица Ирана — его президент и аятолла — готовы будут в открытую повторить обвинения в адрес Дональда Трампа. И без того отношения между США и Ираном сейчас являются чрезвычайно напряженными.

«Я думаю, что никаких прямых обвинений не последует. Тем не менее все прекрасно представляют себе, что делать. Произойдет усиление режима безопасности внутри Ирана и активизация его военной активности за рубежом», — суммирует свою позицию Александр Гусев.

* Организация запрещена на территории РФ.

#трамп #гусев #рухани #хомейни
Иван Верихов
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