Иран на тропе войны: эхо тегеранских терактов докатится до боевиков ИГ в Сирии

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Элитное иранское военно-политическое подразделение «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) возложило ответственность за сегодняшние теракты в Тегеране на Саудовскую Аравию и, опосредованно, на США.

«Эти террористические атаки произошли спустя неделю после совместного совещания президента США с правителями одной из реакционных стран региона (Саудовская Аравия. — Прим. ФАН), которая оказывает покровительство террористам. Тот факт, что ответственность за эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), говорит об их причастности к совершенным диким деяниям», — говорится в распространенном новостным агентством Таsnim заявлении пресс-службы КСИР.

Все непосредственные участники сегодняшних террористических атак уже уничтожены, подчеркивается в сообщении. Иранский народ может быть спокоен за свою безопасность. Более того, руководитель КСИР Хоссейн Салами пообещал, что месть Ирана настигнет как самих террористов ИГ*, так и всех тех, «кто с ними связан и поддерживает их».

Напомним, что сегодня утром террористы открыли огонь в здании парламента Ирана. Там же террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Одновременно был атакован мавзолей лидера Исламской революции 1979 года Рухолле Мусави Хомейни. Как сообщают в МВД Исламской Республики Иран (ИРИ), в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. По последним данным, жертвами нападения стали 12 человек, еще 42 получили ранения.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев считает, что сегодняшние события повлекут за собой самые серьезные изменения во внутренней и внешней политике Исламской Республики Иран.

«В Иране большинство политиков и простых людей считает, что с радикальным исламизмом суннитского толка на Ближнем Востоке давно уже было бы покончено, если бы за его спиной не стояли Саудовская Аравия, Катар и другие арабские монархии Персидского залива. Конечно, когда гибнут люди, сохранить холодную голову сложно. Тем более иранское руководство и, я думаю, лично президент Хасан Роухани крайне обеспокоены случившимся. Главное, они боятся, что за сегодняшними терактами последуют другие. То, что необходимы самые серьезные ответные меры, понимают все», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Прежде всего, Иран активизирует борьбу с «Исламским государством»* и другими смежными террористическими организациями за пределами своих границ. Многие бойцы Корпуса стражей исламской революции уже сражаются с боевиками ИГ на территории Сирии. Следует ожидать, что в ближайшее время к ним присоединится еще большее число их братьев по оружию.

«Иран усилит свое военное присутствие в Сирии, чтобы подавить основные очаги активности «Исламского государства». Возможно телефонные переговоры в рамках сирийско-ирано-российской коалиции уже состоялись. Роухани неминуемо усилит свои позиции в Сирии. Более того, уничтожение «Исламского государства» во всех уголках планеты станет целью номер один внешней политики Ирана», — отмечает Гусев.

Внутри самого Ирана все военные подразделения и спецслужбы будут приведены в боевую готовность. «Ситуация очень серьезна. Повторение подобных терактов может привести к эскалации межконфессиональных конфликтов повсюду в Иране, да и во всем исламском мире. Конечно же, все силы иранских правоохранительных органов будут направлены на поимку главарей и заказчиков терактов, которые еще остались на территории ИРИ. Будут усилены меры региональной безопасности», — поясняет политолог.

Корпус стражей исламской революции пользуется чрезвычайным авторитетом в Иране, тем не менее это движение является лишь частью Вооруженных сил Ирана. Вряд ли первые лица Ирана — его президент и аятолла — готовы будут в открытую повторить обвинения в адрес Дональда Трампа. И без того отношения между США и Ираном сейчас являются чрезвычайно напряженными.

«Я думаю, что никаких прямых обвинений не последует. Тем не менее все прекрасно представляют себе, что делать. Произойдет усиление режима безопасности внутри Ирана и активизация его военной активности за рубежом», — суммирует свою позицию Александр Гусев.

* Организация запрещена на территории РФ.