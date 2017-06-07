Парламент Турции одобрил размещение солдат на военной базе в Катаре

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Анкара, 7 июня. Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект, который делает возможным размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре.

Кроме того, в документе оговаривается сотрудничество Анкары и Дохи в сфере подготовки сотрудников жандармерии.

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкая сторона может увеличить объемы поставок продуктов в Катар, который страны Персидского залива обвинили в финансировании так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена на территории Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.