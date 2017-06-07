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Политика
Поклонская назвала «наглой ложью» слухи о квартире в Донецке

Поклонская назвала «наглой ложью» слухи о квартире в Донецке

20:31  7 Июня 2017
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Поклонская назвала «наглой ложью» слухи о квартире в Донецке

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что у нее якобы имеется незадекларированная квартира в Донецке. Опровержение депутат разместила на своей странице «ВКонтакте». 

Организация Transparency International заявила, что Поклонская якобы не задекларировала принадлежащую ей квартиру в Донецке. По сведениям организации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины имеется запись о том, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. Как отметили в организации, Дубровская — это девичья фамилия Поклонской. 

Поклонская выступила с опровержением этой информации.

«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией «пилят» расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь», — написала депутат. 

Поклонская отметила, что сами члены Transparency International не раскрывали, где живут, несмотря на многочисленные призывы, и это подозрительно. Также депутат задала риторический вопрос о том, как бы отреагировали общественники, если бы она попросила их предоставить оригиналы документов, на которые они опираются в расследовании. 

 
#донецк #поклонская
Владимир Багров
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