Поклонская назвала «наглой ложью» слухи о квартире в Донецке

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Москва, 7 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что у нее якобы имеется незадекларированная квартира в Донецке. Опровержение депутат разместила на своей странице «ВКонтакте».

Организация Transparency International заявила, что Поклонская якобы не задекларировала принадлежащую ей квартиру в Донецке. По сведениям организации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины имеется запись о том, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. Как отметили в организации, Дубровская — это девичья фамилия Поклонской.

Поклонская выступила с опровержением этой информации.

«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией «пилят» расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь», — написала депутат.

Поклонская отметила, что сами члены Transparency International не раскрывали, где живут, несмотря на многочисленные призывы, и это подозрительно. Также депутат задала риторический вопрос о том, как бы отреагировали общественники, если бы она попросила их предоставить оригиналы документов, на которые они опираются в расследовании.