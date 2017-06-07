Климкин уверен, что Украина войдет в НАТО следом за Черногорией

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Киев, 7 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина станет членом НАТО следом за Черногорией.

По его мнению, расширенное партнерство Украины с НАТО является открытой дверью на пути в альянс.

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к такому же результату», — цитирует Климкина RT.

Напомним, 5 июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Сегодня состоялась церемония поднятия флага Черногории над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. В торжественной церемонии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Черногории Филип Вуянович.