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Экономика
Дворкович рассказал о создании второго лоукостера в России

Дворкович рассказал о создании второго лоукостера в России

20:17  7 Июня 2017
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Дворкович рассказал о создании второго лоукостера в России

Сколково, 7 июня. У отдельных инвесторов есть идея создания нового лоукостера, однако дело пока не дошло даже до создания бизнес-плана. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. 

Ранее ряд СМИ сообщил, что некоторые инвесторы начали переговоры о создании нового российского лоукостера. Вице-премьер прояснил ситуацию, заявив, что пока создание второй низкобюджетной авиакомпании находится на уровне идеи. 

«Пока еще нет даже бизнес-плана. Не у государства, а у отдельных инвесторов»,  — уточнил Дворкович. 

Ранее ситуацию прокомментировал министр транспорта России Максим Соколов. Он отметил, что ведомство стратегически поддерживает идею создания низкобюджетных авиакомпаний. 

#дворкович
Владимир Багров
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