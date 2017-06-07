Дворкович рассказал о создании второго лоукостера в России

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Сколково, 7 июня. У отдельных инвесторов есть идея создания нового лоукостера, однако дело пока не дошло даже до создания бизнес-плана. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Ранее ряд СМИ сообщил, что некоторые инвесторы начали переговоры о создании нового российского лоукостера. Вице-премьер прояснил ситуацию, заявив, что пока создание второй низкобюджетной авиакомпании находится на уровне идеи.

«Пока еще нет даже бизнес-плана. Не у государства, а у отдельных инвесторов», — уточнил Дворкович.

Ранее ситуацию прокомментировал министр транспорта России Максим Соколов. Он отметил, что ведомство стратегически поддерживает идею создания низкобюджетных авиакомпаний.