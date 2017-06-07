ФБР: Отставка Коми не помешала расследованию о влиянии России на выборы

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Вашингтон, 7 июня. Отставка Джеймса Коми с должности главы ФБР не отразилась на расследовании ведомства по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в президента США. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

«ФБР расследовало и продолжает проводить «российское расследование», а теперь с участием спецпрокурора, соответствующим и беспрепятственным образом до увольнения директора Коми и после того, как он ушел», — сказал Маккейб.

Напомним, в середине мая президент США Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Позднее Трамп заявил, что Коми был не способен эффективно управлять ведомством.