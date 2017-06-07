Назван топ-5 лучших кроссоверов 2017 года в России

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Москва, 7 июня. Эксперты авторынка составили ТОП-5 лучших кроссоверов 2017 года в России. В список вошли самые продаваемые автомобили сегмента SUV, передает «Лента.ру».

На первом месте оказался Hyundai Creta, его продажи в апреле составили 4853 единиц. Вторая строчка досталась Renault Duster, с показателем 3829 проданных единиц за месяц. На третьем месте Chevrolet Niva, продажи которого достигли 2920 единиц.

Также в пятерку лучших кроссоверов вошли Toyota RAV4 и Renault Kaptur, к которым вплотную приблизился Volkswagen Tiguan.