Устроивший ДТП в Подмосковье мажор на Ferrari объявлен в международный розыск
Москва, 7 июня. Водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Как установило следствие, обвиняемый, уже находящийся в федеральном розыске, под измененными установочными данными пересек границу России и в итоге был объявлен в международный розыск.
Помимо этого, подмосковные правоохранители обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заочном заключении под стражу 24-летнего виновника ДТП.
Напомним, ночью 21 мая на 40-м километре Минского шоссе парень на Ferrari столкнулся с Renault, которым управлял 50-летний житель Калужской области. В результате столкновения французская иномарка загорелась. Погиб водитель машины и его пассажир.