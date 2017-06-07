Устроивший ДТП в Подмосковье мажор на Ferrari объявлен в международный розыск

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Москва, 7 июня. Водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Как установило следствие, обвиняемый, уже находящийся в федеральном розыске, под измененными установочными данными пересек границу России и в итоге был объявлен в международный розыск.

Помимо этого, подмосковные правоохранители обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заочном заключении под стражу 24-летнего виновника ДТП.

Напомним, ночью 21 мая на 40-м километре Минского шоссе парень на Ferrari столкнулся с Renault, которым управлял 50-летний житель Калужской области. В результате столкновения французская иномарка загорелась. Погиб водитель машины и его пассажир.