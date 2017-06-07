Сборная России по футболу определила окончательный состав на Кубок конфедераций

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Москва, 7 июня. Штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым утвердил окончательный список игроков, которые выступят на Кубке конфедераций 2017 года.

Речь идет о 23 спортсменах:

— вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»);

— защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (московский «Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Краснодар»);

— полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»);

— нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Состав сборной России на Кубок Конфедераций с номерами игроков! pic.twitter.com/PIRAbaCjxA — Сборная России (@TeamRussia) June 7, 2017

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года пройдет на территории Российской Федерации с 17 июня по 2 июля. В первом матче россиянам будут противостоять новозеландцы.