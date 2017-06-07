Лавров обсудил с главой МИД Ирана подготовку встречи по Сирии в Астане

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Москва, 7 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Главы МИД обсудили подготовку переговоров по Сирии в Астане, которые состоятся 12-13 июня.

«Министры обменялись мнениями по сирийской проблематике в контексте подготовки очередной межсирийской встречи в Астане», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на очередной раунд межсирийских переговоров в Астане соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция, Иран. Кроме того, в переговорах примут участие представители вооруженной сирийской оппозиции, представители официального Дамаска, а также наблюдатели от США и ООН.