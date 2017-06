Жизнь взаймы: американцы больше не способны платить по кредитам

В Избранное

Скопировать

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Trump’s America Is Facing a $13 Trillion Consumer Debt Hangover («У Америки Трампа похмелье на 13 трлн долларов потребительского долга»), опубликованной информационным агентством Bloomberg.

После того чрезмерного числа потребляемых американцами кредитных ресурсов, которые они брали в течение полутора десятилетий, уж теперь-то они почувствуют настоящее похмелье.

Те американцы, рост доходов которых был достаточно низким, оплачивают большую часть своих расходов за счет денег, взятых по долговым обязательствам. Уже есть признаки того, что бремя кредитов вырастает до слишком больших для заемщиков с низкими доходами размеров. Долги домашних хозяйств подскочили до отметки в почти в 13 (12,73) трлн долларов, а доля просроченных задолженностей выросла за шесть последних месяцев. Учитывая некий оптимизм, из-за которого с момента выборов президента количество займов продолжает расти, что позволяет Федеральной резервной системе (далее ФРС) США ожидать роста экономики, в действительности людям все сложнее выполнять их долговые обязательства.

Некоторые компании все больше беспокоятся о своих клиентах. По данным за апрель, в компании Public Storage все больше клиентов, арендующих помещения для индивидуального хранения, находятся в затруднительном состоянии. Такие компании, как Synchrony Financial и Capital One Financial Corp. выделяют все больше денег для покрытия безнадежных кредитов. Производители потребительских товаров, в числе которых Nestle S.A., опубликовали данные за прошлый квартал об уменьшении роста продаж продукции, особенно в США.

Компании имеют все основания для беспокойства. Потребительские расходы показали самый слабый прирост в I квартале с конца 2009 года — достаточно серьезная проблема в экономике, где потребительские расходы составляют примерно 70% осуществляемых расходов. Тем не менее, аналитики ожидают, что падение будет временным. В то же время количество просроченных долговых обязательств растет, несмотря на то, что рынок труда достаточно устойчив.

«Карманы некоторых потребителей будут подвергнуты серьезному испытанию, — считает главный экономист FTN Financial Кристофер Лоу. — Мы вынудили американских потребителей брать займы, чтобы заполнять разницу между их заработком и расходами. Когда показатели ФРС начнут расти, наиболее неблагонадежные заемщики выявятся сразу».

С момента кризиса 2008 года ФРС поддерживала низкие ставки, чтобы побудить компании и потребителей делать больше займов и, таким образом, стимулировать экономический рост. Большая часть доходов от долгов домашних хозяйств с 2012 года — от студенческих займов, займов на машины и займов по кредитным картам. За это время рост заработной платы в среднем составлял 2,2% в год, и на протяжении этого года темпы все время падали.

Даже если экономисты прогнозируют, что доходы будут расти, эти улучшения будут незначительными. Дональд Трамп победил на президентских выборах в США отчасти благодаря тому, что убедил избирателей в своем понимании их экономических сложностей.

Оплата долгов домашних хозяйств по большей части доступна потребителям. По состоянию на конец прошлого года отношение основных и процентных платежей к располагаемому доходу было всего 10% — меньше, чем средний показатель в 1980 году (11,3%). И пока слишком рано делать вывод о том, является ли затруднительное положение заемщиков просто возвратом к предыдущим показателям задержек по оплате долговых обязательств или же свидетельством более серьезного спада в кредитной системе. Количество просрочек по выплатам по кредитам медленно растет после их временного сокращения в период с 2010 по 2016 годы, однако пока они еще не превысили зарегистрированные ранее показатели.

Тем не менее для некоторых должников, особенно с низкими доходами, задолженность стала слишком большой. Главный исполнительный директор Capital One Ричард Фейрбэнк указал на «увеличение конкуренции, растущий спрос на кредиты, увеличивающийся показатель неспособности оплачивать кредиты», что может повредить экономическому росту компании. Директор Public Storage Рональд Хавнер отмечал в апреле, что «сейчас наблюдается много аспектов, в которых потребитель находится в крайне затруднительном положении».

Есть данные о том, что кредиторы начали отказывать в выделении кредитов на автомобили. В последнем отчете ФРС видно, что банки усложняют условия предоставления кредитов на авто. Одна из крупнейших субстандартных автокредитователей — компания Santander Consumer USA Holdings Inc. — заявила в апреле о прекращении возможности оплаты банковскими картами.

Отчет финансового холдинга UBS Group показал, что ситуация может ухудшиться и в других сферах кредитования. В I квартале, по сообщению аналитиков Метью Миша и Стефана Кэпиро, 17% американских потребителей заявили, что, скорее всего, они будут не в состоянии обеспечить кредиты в следующем году (в сравнении с 12% таковых в III квартале, перед выборами). По данным ФРС процентная доля долговых обязательств, задержка по оплате которых составляет около 90 дней, выросла на 3,37% в первом и следующем кварталах. Это первый раз с конца 2009 – начала 2010 года, когда показатели по задержкам вырастают в двух кварталах подряд. 46% американцев, опрошенных ФРС, не смогли бы заплатить 400 долларов, если бы вдруг возникла необходимость, или взяли бы кредит, чтобы сделать это (отчет 2016 года).

«Если экономика нестабильна, самые уязвимые заемщики — с низкими доходами, имеющие большую долговую нагрузку, — попадут в неприятную историю», — сказал главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. По его словам, в некоторых секторах могут наблюдаться сложности, например, в нефтедобывающей промышленности. Однако он добавил, что он не ожидает рецессии в США.

Процент ипотечных кредитов с 2012 года медленно растет. Наиболее динамично увеличивается число студенческих займов, оплат по кредитным картам и займов на машины. «В большей части этих долговых обязательств либо вообще нет залога, как, например, в займах по кредитным картам, либо ценность этого залога уменьшается с течением времени, как, например, в займах на машины, — сказал Даниель Ди Мартино Бус, основатель экономической консалтинговой фирмы и бывший советник экс-президента ФРС Ричарда Фишера. — Этот цикл кредитования домашних хозяйств был обусловлен появлением всякого рода новых видов необеспеченного кредитования, и многим заемщики не могут справиться с ними».