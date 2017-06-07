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Новости Сирии
Сирия: боевики остановили наступление САА в Дамаске

Сирия: боевики остановили наступление САА в Дамаске

19:41  7 Июня 2017
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Сирия: боевики остановили наступление САА в Дамаске

Дамаск, 7 июня. Боевики отбили серию атак Сирийской арабской армии в провинции Дамаск. 

САА проводила операцию в Восточной Гуте Дамаска. По сообщениям боевиков, большое количество солдат Асада при поддержке военной техники, в том числе семи танков и трех бронемашин пытались прорваться из Хош Насри в Хош аль-Давахра.

В общей сложности правительственная армия предприняла семь попыток атаковать позиции боевиков, но все они закончились неудачно, сообщает Orient News.

#сирия #дамаск
Владимир Багров
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