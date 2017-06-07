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Политика
Ирак: почти 700 тыс. человек покинули Мосул из-за операции против ИГ

Ирак: почти 700 тыс. человек покинули Мосул из-за операции против ИГ

19:27  7 Июня 2017
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Ирак: почти 700 тыс. человек покинули Мосул из-за операции против ИГ

Багдад, 7 июня. Свыше 640 тыс. жителей западного Мосула покинули город за время операции против «Исламского государства»*, которая продолжается с февраля. Об этом в среду заявил министр миграции Ирака Джасем аль-Джаф.

По его словам, почти половина беженцев получила убежище в восточной части Мосула, которая находится под контролем правительственных войск, оставшаяся часть размещена в лагерях в провинции Найнава. На сегодняшний день в этом регионе находятся 819 тыс. человек, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военных действий.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Город Мосул считается главным оплотом боевиков в Ираке, а Ракка — в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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