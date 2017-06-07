В разбившемся самолете ВВС Мьянмы находились 107 взрослых и 15 детей

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Нейпьидо, 7 июня. На борту самолета ВВС Мьянмы, который рухнул в Андаманское море, находились 122 человека. Об этом журналистам в среду рассказали официальные представители вооруженных сил страны.

Согласно предварительной информации, среди пассажиров были 15 детей. Непосредственно экипаж транспортного самолета состоял из 14 человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что спасатели обнаружили в Андаманском море обломки транспортного самолета Shaanxi Y-8, который направлялся в Янгон. Причины трагедии пока не установлены.