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ФАН-ТВ
Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

20:13  7 Июня 2017  /обновлено: 20:22  07 Июня 2017
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В Петербургском университете информационных технологий механики и оптики (ИТМО) обсудили вопросы нано-индустрии. Для студентов, научных сотрудников и гостей открытую лекцию провел Анатолий Чубайс – глава государственной корпорации «РОСНАНО», который несколько дней провел в Северной столице в качестве участника ПМЭФ-2017. Руководство вуза в лице ректора Владимира Васильева выразило экс-политику благодарность за уделенное время. Темой повествования гостя стал прогноз (в том числе – с точки зрения экономики) развития России как страны с передовыми технологиями. На лекции побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Мы видим, что нано-технологии имеют место практически в любой отрасли реального сектора экономики, от металлургии до фармацевтики. Это «хайтековские» части кластера технологий в реальном секторе. Многие из присутствующих наверняка знают про боинг Dreamliner с черным крылом. Это первый гражданский самолет, в котором 52 % веса – углепластик, – приводит Чубайс пример использования новых композитных материалов. – Не алюминий, не титан, а углепластик. И, что фундаментально важно, Россия оказалась третьей страной в мире, кто совершил этот важнейший технологический прорыв.

Лектор постарался сжато рассказать о ключевых направлениях индустрии, которые уже поддерживает или планирует поддержать госкорпорация. Это медицина, фармакология, новые формы получения и, что важнее, хранения электроэнергии, утилизация отходов, создание принципиально новых материалов. 

Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

Так, по словам Чубайса, уже существуют способы диагностировать и удалять онкологические клетки без операбельного вмешательства – правда, на исключительно ранних стадиях. В Троицке строится Центр гибкой электроники, рассматривается переход страны на альтернативную энергетику. По словам лектора, солнечные электростанции отлично зарекомендовали себя на «пилотах» в Башкирии, а теперь внедряются повсеместно. Следующий шаг – создание в России крупных ветропарков и хранилищ электроэнергии. То есть, это фактически строительство гигантских «аккумуляторов»: как в автомобилях или сотовых телефонах, только речь идет о промышленных масштабах и несколько ином принципе работы. Технология уже разработана, дело – за поддержкой со стороны властей, заявил гость.

В целом же, лектор считает, что правильный подход к развитию нано-технологий и поддержка со стороны правительства экономически грамотных проектов, разработок в этой области уже через 10-20 лет могут сделать Россию одним из лидеров на рынке нано-индустрий (в пределах конкурентной недосягаемости останутся лишь такие страны, как США и Германия).

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После лекции съемочная группа ФАН-ТВ расспросила слушателей об общих впечатлениях о лекции и полученной новой информации.

Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

– Анатолий Борисович говорил об очень актуальных вещах, – поделилась Елена Назарова, заведующая лабораторией химико-биологического кластера Университета ИТМО, кандидат химических наук. – Это касается и развития экономики России в целом, и актуального конкретно для нас аспекта – развития науки, трансфера технологий из вуза в промышленность и производство. Конкретно это нано-объекты в химико-фармацевтическом производстве. Также очень интересно было послушать про гибкую электронику.

– Я думаю, наиболее реально развитие биотехнологий, экологии. То есть, такие проекты с использованием нано-технологий ближайшего времени, – рассказала Юлия Шестопалова, студентка II курса Университета ИТМО. – А также работа с такими проектами, как солнечные батареи, экономия энергии, биотехнологические разработки и прочее. Очень важна, конечно, их окупаемость, чтобы, создаваясь, они выходили «в плюс», а не раскачивались по десять лет.

Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

Добавим, что в завершении встречи гендиректор «РОСНАНО» ответил на вопросы из зала. Среди слушателей были представители современных производств, исследовательских центров. Их более всего интересовал вопрос:как получить поддержку государственной корпорации? На что Анатолий Чубайс объяснил: «РОСНАНО» появляется там, где уже прослеживается бизнес».

Студентов же больше интересовала возможность прохождения производственных практик на тех предприятиях, с которыми работает «РОСНАНО». Гость объяснил, что для учащихся самый правильный и удобный вариант – искать временную, проектную занятость на площадках, с которыми работает госкорпорация. Также он заверил, что для выпускников ИТМО трудоустройство в этой сфере вполне реально, это один из вузов, которым сегодня отдается приоритет.

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#россия #петербург
Евгения Исаева; Андрей Ивашин
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