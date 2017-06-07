Нано-технологии в исполнении Чубайса дошли до Питера: Россия совершила важнейший прорыв! ФАН-ТВ

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В Петербургском университете информационных технологий механики и оптики (ИТМО) обсудили вопросы нано-индустрии. Для студентов, научных сотрудников и гостей открытую лекцию провел Анатолий Чубайс – глава государственной корпорации «РОСНАНО», который несколько дней провел в Северной столице в качестве участника ПМЭФ-2017. Руководство вуза в лице ректора Владимира Васильева выразило экс-политику благодарность за уделенное время. Темой повествования гостя стал прогноз (в том числе – с точки зрения экономики) развития России как страны с передовыми технологиями. На лекции побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Мы видим, что нано-технологии имеют место практически в любой отрасли реального сектора экономики, от металлургии до фармацевтики. Это «хайтековские» части кластера технологий в реальном секторе. Многие из присутствующих наверняка знают про боинг Dreamliner с черным крылом. Это первый гражданский самолет, в котором 52 % веса – углепластик, – приводит Чубайс пример использования новых композитных материалов. – Не алюминий, не титан, а углепластик. И, что фундаментально важно, Россия оказалась третьей страной в мире, кто совершил этот важнейший технологический прорыв.

Лектор постарался сжато рассказать о ключевых направлениях индустрии, которые уже поддерживает или планирует поддержать госкорпорация. Это медицина, фармакология, новые формы получения и, что важнее, хранения электроэнергии, утилизация отходов, создание принципиально новых материалов.

Так, по словам Чубайса, уже существуют способы диагностировать и удалять онкологические клетки без операбельного вмешательства – правда, на исключительно ранних стадиях. В Троицке строится Центр гибкой электроники, рассматривается переход страны на альтернативную энергетику. По словам лектора, солнечные электростанции отлично зарекомендовали себя на «пилотах» в Башкирии, а теперь внедряются повсеместно. Следующий шаг – создание в России крупных ветропарков и хранилищ электроэнергии. То есть, это фактически строительство гигантских «аккумуляторов»: как в автомобилях или сотовых телефонах, только речь идет о промышленных масштабах и несколько ином принципе работы. Технология уже разработана, дело – за поддержкой со стороны властей, заявил гость.

В целом же, лектор считает, что правильный подход к развитию нано-технологий и поддержка со стороны правительства экономически грамотных проектов, разработок в этой области уже через 10-20 лет могут сделать Россию одним из лидеров на рынке нано-индустрий (в пределах конкурентной недосягаемости останутся лишь такие страны, как США и Германия).

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После лекции съемочная группа ФАН-ТВ расспросила слушателей об общих впечатлениях о лекции и полученной новой информации.

– Анатолий Борисович говорил об очень актуальных вещах, – поделилась Елена Назарова, заведующая лабораторией химико-биологического кластера Университета ИТМО, кандидат химических наук. – Это касается и развития экономики России в целом, и актуального конкретно для нас аспекта – развития науки, трансфера технологий из вуза в промышленность и производство. Конкретно это нано-объекты в химико-фармацевтическом производстве. Также очень интересно было послушать про гибкую электронику.

– Я думаю, наиболее реально развитие биотехнологий, экологии. То есть, такие проекты с использованием нано-технологий ближайшего времени, – рассказала Юлия Шестопалова, студентка II курса Университета ИТМО. – А также работа с такими проектами, как солнечные батареи, экономия энергии, биотехнологические разработки и прочее. Очень важна, конечно, их окупаемость, чтобы, создаваясь, они выходили «в плюс», а не раскачивались по десять лет.

Добавим, что в завершении встречи гендиректор «РОСНАНО» ответил на вопросы из зала. Среди слушателей были представители современных производств, исследовательских центров. Их более всего интересовал вопрос:как получить поддержку государственной корпорации? На что Анатолий Чубайс объяснил: «РОСНАНО» появляется там, где уже прослеживается бизнес».

Студентов же больше интересовала возможность прохождения производственных практик на тех предприятиях, с которыми работает «РОСНАНО». Гость объяснил, что для учащихся самый правильный и удобный вариант – искать временную, проектную занятость на площадках, с которыми работает госкорпорация. Также он заверил, что для выпускников ИТМО трудоустройство в этой сфере вполне реально, это один из вузов, которым сегодня отдается приоритет.

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