Новости ДНР и ЛНР: 10 солдат ВСУ погибли при попытке прорыва, музы прибыли в Донецк

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Новороссия, 7 июня. Украина потеряла под Желобком 10 человек убитыми. Донбасс требует от ОБСЕ открыть глаза. ВСУ стягивают военную технику к фронту. Нарушая минские договоренности, украинские танки встали в одном километре от линии разграничения. Донецк борется с пушками музыкой. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Прорвать фронт не удалось

Сегодня утром украинские силовики проверили на прочность оборону Луганской народной республики в районе населенных пунктов Желобок, Кировск и Донецкий. Сейчас наступление ВСУ остановлено. По последним данным, украинская армия потеряла в развязавшихся боях 10 человек убитыми. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Сообщается также о жертвах среди мирных жителей и значительных разрушениях. Власти ЛНР вынуждены были принять меры по эвакуации гражданского населения из зоны боев.

Случившееся, несомненно, является прямым и неприкрытым нарушением всех достигнутых в Минске договоренностей. Что настораживает больше всего, так это то, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до сих пор никак не прореагировали на провокацию украинской стороны. Дипломатические представители ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе призвали международную организацию, наконец, раскрыть глаза на преступные действия ВСУ.

«Представители ДНР и ЛНР призвали СММ ОБСЕ к объективному отображению данного инцидента и более оперативной реакции в подобных случаях», — заявила Виктория Талакина, пресс-секретарь главы донецкой делегации на минских переговорах Дениса Пушилина.

Она также добавила, что донбасские республики по-прежнему настаивают на зеркальном разведении сил и военной техники в районе Станицы Луганской. Оно, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, должно состояться 8 июня. Только отвод тяжелого украинского вооружения от линии фронта и возращение его в места хранения позволит «перейти от перемирия на словах к перемирию в реальности», подчеркивает Талакина.

Более того, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева потребовала от Киева дать объяснения недавней агрессии ВСУ. «От украинской стороны были затребованы соответствующие объяснения», — сообщает она.

На данный момент встреча Контактной группы в Минске уже завершилась. Следующая состоится только 21 июня. Главными темами в сегодняшней повестке дня должны были стать вопросы обмена пленными, соблюдения режима тишины и разведения сил. Тем не менее, как сообщает все та же Ольга Кобцева, ей пришлось прервать заседание своей подгруппы, чтобы обнародовать факт украинской атаки под Желобком.

ВСУ подтягивают танки и артиллерию

Наступление украинской пехоты и обстрелы на территории ЛНР заставляют с еще большей настороженностью относиться к маневрам ВСУ на других участках фронта. По данным военной разведки ДНР, украинская сторона сейчас продолжает перебрасывать артиллерию и бронетехнику к линии разграничения по горловскому и донецкому направлениям.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Семигорья установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика». В городе Марьинка выявлено местонахождение двух танков», — сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Семигорье находится на окраине контролируемого украинскими силовиками города Светлодарск. Данный населенный пункт отделяет от линии соприкосновения всего семь километров. Марьинка — пригород Донецка, также контролируемый украинскими силовиками — находится к фронту и того ближе: всего в одном километре.

Донецк отвечает пушкам музыкой

Несмотря на провокации по всей линии разграничения, мирная жизнь в столицах народных республик не останавливается. В Донецк прибыли известные баритоны Мариинского театра Санкт-Петербурга Владимир Самсонов, Эдем Умеров и Виктор Коротич. Сегодня вечером они выступят на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко с концертом, носящим очень своевременное название — «Музы против пушек».

«Мы приехали сюда, чтобы выступить на донецкой сцене и противопоставить войне мир. Название концерта выбрано не случайно. Мы решили обыграть известную фразу: «Когда говорят пушки, музы молчат», поэтому концерт называется «Музы против пушек», и это — символично, потому, что именно искусство может встать на пути у войны и остановить ее», — отмечает Самсонов.

Программа музыкального выступления будет смешанной. В ней прозвучат как классические оперные арии, так и современные российские шлягеры. Завершат артисты Мариинского театра свое выступление исполнением народных песен: русских, украинских, крымско-татарских.