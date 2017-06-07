ИГ угрожает Ирану новыми терактами

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Тегеран, 7 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России) угрожают организовать новые теракты на территории Ирана.

Террористы взяли на себя ответственность за атаки на здание иранского парламента и мавзолей Хомейни, а также пообещали вновь «пролить кровь шиитов».

Радикалы готовы отказаться от террора только в том случае, если в стране будут приняты «законы шариата».

Напомним, ранее иранская сторона заявила о том, что к терактам в Тегеране якобы причастны власти Саудовской Аравии.

* Организация запрещена на территории РФ.