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ИГИЛ угрожает пролить кровь шиитов в Иране

ИГИЛ угрожает пролить кровь шиитов в Иране

19:06  7 Июня 2017  /обновлено: 19:27  07 Июня 2017
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ИГ угрожает Ирану новыми терактами

Тегеран, 7 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России) угрожают организовать новые теракты на территории Ирана.

Террористы взяли на себя ответственность за атаки на здание иранского парламента и мавзолей Хомейни, а также пообещали вновь «пролить кровь шиитов».

Радикалы готовы отказаться от террора только в том случае, если в стране будут приняты «законы шариата».

Напомним, ранее иранская сторона заявила о том, что к терактам в Тегеране якобы причастны власти Саудовской Аравии.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #иран
Алексей Громов
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