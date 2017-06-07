Рутинная операция: в НАТО прокомментировали перехват В-52 истребителем ВКС РФ

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Брюссель, 7 июня. Перехват натовского В-52 российским Су-27 происходил в международных водах и был рутинной операцией, заявил командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди.

В ходе телефонного брифинга с журналистами Грэйди сообщил, что в данном регионе бомбардировщики проводят рутинные операции с партнерами. По его словам, перехват российским Су-27 был ожидаем.

«Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально», — сказал он, добавив, что альянс ожидает, что все участники процесса будут проводить любые взаимодействия в соответствии с международными нормами. Российская сторона поступила подобным образом.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в воздух был поднят истребитель Су-27 для перехвата американского В-52 над Балтикой. Истребитель сопровождал его до удаления от российских границ.