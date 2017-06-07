Сирия сегодня: дети-террористы гибнут на войне, САА атакует ИГ под Пальмирой, битва за Алеппо и Даръа

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Сирия, 7 июня. Боевики «Джейш аль-Ислам» заманивают подростков воевать с правительственными войсками за хорошую зарплату, в Алеппо продолжается наступление САА на позиции экстремистов, в провинции Хомс сирийские военные уничтожили технику террористов и множество радикалов ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Битва за Даръа

В Сирии началась долгожданная битва за южную часть провинции Даръа, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Правительственная авиация совершила тяжелую воздушную бомбардировку по убежищам боевиков. Как сообщает агентство, с раннего утра было проведено более 20 авиаударов, а также десятки импровизированных высокоразрушительных ударов ракетами типа «поверхность-поверхность» по укреплениям боевиков в районах Даръа аль-Балад и дороги «Аль-Сад». Правительственная армия мобилизует силы для начала полномасштабного наступления на группы экстремистов в Даръа. Как отметил военный источник агентства, наземное наступление может быть осуществлено в ближайшее время, когда окончательные приготовления завершатся прибытием 4-й дивизии армии Сирийской арабской армии (САА).

Наступление в Алеппо

Второй день подряд военнослужащие армии Башара Асада вместе с Национальными силами обороны ведут мощную атаку по позициям боевиков в северо-западной части провинции Алеппо, сообщает Al-Masdar. Во главе с подразделениями Республиканской гвардии сирийская армия атаковала оборонительные позиции боевиков на вершине Тала Мусаябина, что к северо-востоку от Хайяна.

Между тем к северу от Тала Мусаябина, бойцы Национальных сил обороны начали атаку на позиции радикальных вооруженных группировок югу от преимущественно шиитского города Аль-Захраа.

Обманутые дети-террористы

Тема детей-боевиков не теряет своей актуальности, когда речь идет о сирийской войне, пишет аналитик Al-Masdar. В соцсетях появились фотографии группы обучения несовершеннолетних в группировках боевиков «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления), поддерживаемых Саудовской Аравией. Отчеты показывают, что исламисты заманивают мальчиков на поле боя высокими зарплатами. Те, кто соглашается присоединиться к «Джейш аль-Ислам», используются на фронтах против соперничающих джихадистов из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») и группировки «Файлак ар-Рахман».

По последним данным, подростки участвовали в боях в районе ферм Ашари, где двое из них были ликвидированы. По имеющимся данным, им не было и 16 лет.

Как показывает практика, различные вооруженные группы, участвующие в этой войне, начинают полагаться на детей-солдат, когда сталкиваются с нехваткой рабочей силы.

Кадры спецоперации САА в провинции Хомс

В Сети появилось видео, как сирийские военные атакуют военную технику боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вблизи Пальмиры на востоке провинции Хомс. На кадрах, опубликованных сирийским информагентством агентством SANA, видно, что в результате наступления сирийских военных было ликвидировано множество боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.