США оправдали авиаудар по мечети в Алеппо

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 7 июня. Здание, пострадавшее от атаки сил коалиции в Алеппо, действительно имело религиозное предназначение. Однако удар был правильным и законным, показало военное расследование, проведенное США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают американские военные следователи, удар, нанесенный силами коалиции близ города Алеппо, являлся легальным и был направлен на собрание боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России). При этом военный чиновник сообщил, что при атаке мог быть убит один мирный житель.

Между тем, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что убиты были по меньшей мере 42 мирных жителя, десятки были ранены.

Напомним, силы коалиции нанесли удар по селению Аль-Джина в провинции Алеппо 16 марта 2017 года.