ЛНР: трое бойцов народной милиции получили ранения в боях у села Желобок

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Луганск, 7 июня. Трое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения в результате боестолкновений в районе села Желобок Славяносербского района. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«В результате боестолкновений в районе населенного пункта Желобок ранения получили трое военнослужащих Народной милиции ЛНР. Погибших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что минувшим утром украинские силовики начали штурм позиций Народной милиции ЛНР в районе села Желобок, однако после трех неудачных попыток ВСУ прекратили наступательные действия. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли 10 военнослужащих.