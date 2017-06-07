ЛНР: трое бойцов народной милиции получили ранения в боях у села Желобок
Луганск, 7 июня. Трое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения в результате боестолкновений в районе села Желобок Славяносербского района. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
«В результате боестолкновений в районе населенного пункта Желобок ранения получили трое военнослужащих Народной милиции ЛНР. Погибших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что минувшим утром украинские силовики начали штурм позиций Народной милиции ЛНР в районе села Желобок, однако после трех неудачных попыток ВСУ прекратили наступательные действия. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли 10 военнослужащих.