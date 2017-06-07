Путин запретил государственным аптекам участвовать в госзакупках

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который предлагает исключить государственные аптеки из перечня организаций, которые должны вести закупочную деятельность, руководствуясь законом о госзакупках.

Таким образом, государственные аптеки смогут закупать лекарства только после размещения плана по закупке в единой информационной системе.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса высказала опасения в связи с возможным дефицитом иностранных лекарств в России. Причиной этого может стать новая система маркировки лекарств, которую с недавнего времени ввели в стране.