Официальный Катар не обвинял «российских хакеров» в атаке на информагентство

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Москва, 7 июня. Заявления о якобы причастности «российских хакеров» к атаке на катарское информационное агентство исходили не от официальных источников в стране. Об этом говорится в заявлении посольства Катара в Москве.

В заявлении констатируется факт того, что в последнее время Катар подвергается активным информационным атакам.

«Информация о причастности российских хакеров к взлому сайта катарского новостного агентства, переданная американским телеканалом CNN, не исходила ни из одного официального катарского источника», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники заявил, что США заподозрили «русских хакеров» во взломе новостного агентства в Катаре. За этим заявлением последовал скандал. По утверждениям источника канала, «российские хакеры» якобы сделали это для того, чтобы обострить отношения между США и их союзниками.