Путин процитировал Фиделя Кастро, отвечая на вопрос о покушениях

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о покушениях.

Президент рассказал, что когда-то получил ценный совет от лидера кубинской революции Фиделя Кастро, на жизнь которого покушались десятки раз.

«Он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» Я его спросил: «Почему?». Он: «Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично», — передает RT слова Путина.

Президент также отметил, что занимается своей работой на посту главы государства, в то время как сотрудники безопасности выполняют свою работу. И пока у них все получается неплохо.

На вопрос Стоуна, доверяет ли он своей службе безопасности, Путин ответил, что доверяет. Но при этом оговорился: «У нас, знаете, как говорят в народе: кому суждено быть повешенным — тот не утонет».

Режиссер улыбнулся и спросил, знает ли президент, что ему суждено. На что Путин с иронией парировал: «Одному Господу известны наши судьбы. И Ваши, и мои».