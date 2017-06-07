Ученые: Все планеты возле красных карликов могут оказаться безжизненными
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Вашингтон, 7 июня. Планеты, которые вращаются вокруг красных карликов, могут быть безжизненными. Так считают эксперты из Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Как передает издание «Вечерняя Москва», подобные звезды провоцируют огромное количество вспышек, которые способны уничтожить атмосферу на окружающих планетах.
Напомним, ранее стало известно о том, что инопланетная жизнь может существовать в верхних слоях атмосферы коричневых карликов.
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