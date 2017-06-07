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Ученые: Все планеты возле красных карликов могут оказаться безжизненными

Ученые: Все планеты возле красных карликов могут оказаться безжизненными

19:16  7 Июня 2017
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Ученые: Все планеты возле красных карликов могут оказаться безжизненными

Вашингтон, 7 июня. Планеты, которые вращаются вокруг красных карликов, могут быть безжизненными. Так считают эксперты из Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает издание «Вечерняя Москва», подобные звезды провоцируют огромное количество вспышек, которые способны уничтожить атмосферу на окружающих планетах.

Напомним, ранее стало известно о том, что инопланетная жизнь может существовать в верхних слоях атмосферы коричневых карликов.

#ученые #nasa #красный карлик
Алексей Громов
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