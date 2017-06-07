ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе предоставить карты минных полей

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Минск, 7 июня. Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе передать наблюдателям миссии ОБСЕ карты территорий, которые нуждаются в разминировании.

«Как представитель ОБСЕ я призываю всех отозваться на все запросы СММ ОБСЕ о передаче карт, необходимых для разминирования. Без этого невозможно обеспечить безопасность гражданского населения и всего персонала ОБСЕ», — подчеркнул Сайдик.

Он также добавил, что в ходе сегодняшней встречи Контактной группы в Минске был возобновлен диалог по вопросу создания зон безопасности в Донбассе, в которых не будет тяжелого вооружения и техники.