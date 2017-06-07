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Экономика
Россия в мае нарастила международные резервы на $4,72 млрд

Россия в мае нарастила международные резервы на $4,72 млрд

18:36  7 Июня 2017
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Россия в мае нарастила международные резервы на $4,72 млрд

Москва, 7 июня. Международные резервы России в мае увеличились на 1,18% (4,72 млрд долларов) и на 1 июня составили 405,72 млрд долларов. Такие данные в среду привел Центральный банк РФ.

Финансовый регулятор напоминает, что международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Отметим, что в апреле международные резервы России выросли на 0,8% или на 3,1 млрд долларов — до 400,9 млрд долларов.

Геннадий Плющев
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