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Экономика
УАЗ запустил программу кредитования без первоначального взноса

УАЗ запустил программу кредитования без первоначального взноса

19:29  7 Июня 2017
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«УАЗ» начинает продавать автомобили в кредит без первоначального взноса

Ульяновск, 7 июня. Российские внедорожники «УАЗ» теперь можно будет купить в кредит без первоначального взноса. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя в разделе «УАЗ» кредит»; там же можно рассчитать размер ежемесячного платежа. 

Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк»  по ставке от 8,65% на срок до трех лет. При этом если покупатель сдает автомобиль в трейд-ин или на утилизацию, получает дополнительную скидку в 50 тыс. рублей.

На сайте автопроизводителя представлен калькулятор для расчета ежемесячного платежа по кредиту. Так, если взять в кредит обновленный «УАЗ Патриот» в комплектации «Классик» (цена — 699 тыс. рублей) без первоначального взноса на три года, ежемесячный платеж составит 22 114 рублей. 

#уаз
Владимир Багров
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