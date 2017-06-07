УАЗ запустил программу кредитования без первоначального взноса

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Ульяновск, 7 июня. Российские внедорожники «УАЗ» теперь можно будет купить в кредит без первоначального взноса. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя в разделе «УАЗ» кредит»; там же можно рассчитать размер ежемесячного платежа.

Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» по ставке от 8,65% на срок до трех лет. При этом если покупатель сдает автомобиль в трейд-ин или на утилизацию, получает дополнительную скидку в 50 тыс. рублей.

На сайте автопроизводителя представлен калькулятор для расчета ежемесячного платежа по кредиту. Так, если взять в кредит обновленный «УАЗ Патриот» в комплектации «Классик» (цена — 699 тыс. рублей) без первоначального взноса на три года, ежемесячный платеж составит 22 114 рублей.