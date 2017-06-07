Киев заявил о необходимости «полного и устойчивого прекращения огня» в Донбассе

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Минск, 7 июня. Украинская сторона настаивает на введении устойчивого режима перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в среду заявила пресс-секретарь полномочного представителя Украины на мирных переговорах Дарья Олифер.

«Восстановление инфраструктуры, масштабное разминирование, урегулирование политических вопросов — все эти, а также ряд других вопросов можно имплементировать лишь в условиях полного и устойчивого прекращения огня», — подчеркнула она.

Ранее полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов указал на то, Киев создает точки невозврата Донбасса.