Сенат США планирует новые санкции против России

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Вашингтон, 7 июня. Группа сенаторов США от обеих партий будет пытаться кодифицировать новые антироссийские санкции, пишет Washington Post.

Точный характер санкций пока неизвестен. Ожидается, что они будут касаться Украины, Сирии и предполагаемого «вмешательства» России в выборы президента США.

Сенаторы также хотят включить санкции против РФ в законопроект, связанный с санкциями против Ирана. Это делается для того, чтобы потом было проще провести санкции, кодификации которых противится Белый дом. Тем не менее, администрация Барака Обамы не хотела бы, чтобы санкции принимали характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация мешает расширять или отменять санкции.

В сенате сейчас обсуждают несколько законопроектов об антироссийских санкциях. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предлагают ввести санкции против оборонного, разведывательного и энергетического сектора экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Шеррод Браун и Майк Крэпо считают, что надо формально кодифицировать существующие санкции против РФ, чтобы затруднить их отмену в будущем.