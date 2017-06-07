ДНР и ЛНР призвали ОБСЕ оперативно реагировать на провокации ВСУ в Донбассе

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Минск, 7 июня. Представители Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске потребовали от миссии ОБСЕ более оперативной реакции на действия ВСУ в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах в Минске Виктория Талакина.

«Сегодня украинские силовики предприняли попытку вытеснить подразделения Народной милиции ЛНР в районе села Желобок, есть жертвы и разрушения, однако нет реакции ОБСЕ», — отметила она.

Талакина подчеркнула, что представители ДНР и ЛНР призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к объективному отображению данного инцидента и более оперативной реакции в подобных случаях.