Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР и ЛНР призвали ОБСЕ оперативно реагировать на провокации ВСУ в Донбассе

ДНР и ЛНР призвали ОБСЕ оперативно реагировать на провокации ВСУ в Донбассе

18:29  7 Июня 2017
277

ДНР и ЛНР призвали ОБСЕ оперативно реагировать на провокации ВСУ в Донбассе

Минск, 7 июня. Представители Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске потребовали от миссии ОБСЕ более оперативной реакции на действия ВСУ в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь  главы делегации ДНР на переговорах в Минске Виктория Талакина.

«Сегодня украинские силовики предприняли попытку вытеснить подразделения Народной милиции ЛНР в районе села Желобок, есть жертвы и разрушения, однако нет реакции ОБСЕ», — отметила она.

Талакина подчеркнула, что представители ДНР и ЛНР призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к объективному отображению данного инцидента и более оперативной реакции в подобных случаях.

#днр #всу #донбасс #лнр #обсе #минск
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть