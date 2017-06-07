Грызлов назвал главную причину эскалации конфликта в Донбассе

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Минск, 7 июня. Главной причиной эскалации конфликта в Донбассе является намеренное блокирование Киевом шагов по реализации политической части минских соглашений, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Украинские власти не желают вырабатывать алгоритм реализации «формулы Штайнмайера», которая определяет особый статус Донбасса, несмотря на то, что договоренности были в рамках лидеров «нормандской четверки». Такое мнение высказал полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

«Я неоднократно говорил: политический конфликт требует политических решений. Военными и силовыми методами конфликт на Донбассе неразрешим», — подчеркнул российский дипломат. Грызлов добавил, что жители Донбасса нуждаются в гарантиях от репрессий, в соблюдении их языковых прав, гарантий поддержания экономических связей с Россией.