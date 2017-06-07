Минобороны РФ рассчитывает завершить испытания ударного беспилотника в 2018 году

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Москва, 7 июня. Министерство обороны России не исключает, что испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться уже в 2018 году. Об этом в среду заявил замминистра обороны России Юрий Борисов.

«Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу (испытания опытного образца — прим. ФАН), выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата», — отметил он.

Борисов отметил, что разрабатываемые российскими инженерами беспилотники ни в чем не уступают образцам, которые сегодня имеются на вооружении армий мира.