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Россия
Путин оценил роль «Кинотавра» в культурной жизни России

Путин оценил роль «Кинотавра» в культурной жизни России

18:20  7 Июня 2017  /обновлено: 18:27  07 Июня 2017
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Путин оценил роль «Кинотавра» в культурной жизни России

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин назвал открывающийся в Сочи кинофестиваль «Кинотавр» ярким и ожидаемым событием в культурной жизни страны. Об этом говорится в приветствии участникам, организаторам и гостям конкурса. 

Путин напомнил, что со старта «Кинотавра» прошло уже более четверти века, но фестиваль «не стареет с годами и сегодня по-прежнему является ярким, ожидаемым событием в культурной жизни страны». Также президент подчеркнул, что фестиваль является авторитетной площадкой для профессионального общения, а также демонстрирует «глубокое, качественное кино».

Президент выразил надежду на то, что фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию отечественной киноиндустрии. 

Напомним, фестиваль «Кинотавр» открывается сегодня в Сочи. 

Владимир Багров
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