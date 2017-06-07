Путин оценил роль «Кинотавра» в культурной жизни России

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин назвал открывающийся в Сочи кинофестиваль «Кинотавр» ярким и ожидаемым событием в культурной жизни страны. Об этом говорится в приветствии участникам, организаторам и гостям конкурса.

Путин напомнил, что со старта «Кинотавра» прошло уже более четверти века, но фестиваль «не стареет с годами и сегодня по-прежнему является ярким, ожидаемым событием в культурной жизни страны». Также президент подчеркнул, что фестиваль является авторитетной площадкой для профессионального общения, а также демонстрирует «глубокое, качественное кино».

Президент выразил надежду на то, что фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию отечественной киноиндустрии.

Напомним, фестиваль «Кинотавр» открывается сегодня в Сочи.