ИГ лишилось двух главарей под Дейр эз-Зором

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Дейр эз-Зор, 8 июня. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии нанесли массированный удар по позициям «Исламского государства»* на окраинах осажденного города.

Военные источники сообщили, что наземные войска в ходе столкновений уничтожили не менее 50 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), около 10 человек получили ранения. Армейцы ликвидировали шесть «тачанок» боевиков, ВВС Сирии нанесли удар по артиллерийской позиции исламистов и по двум минометным расчетам.

Отмечается, что в ходе боев «Исламское государство» потеряло двух полевых командиров, один из которых, известный под именем Абу Талха аль-Аскари, занимался планированием и подготовкой терактов в Европе.

* Организация запрещена на территории РФ.