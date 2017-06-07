Джибути снизит уровень дипломатических отношений с Катаром

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Джибути, 7 июня. Власти Джибути приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Катаром.

Согласно предварительным данным, действия африканской страны связаны с тем фактом, что арабские государства обвинили Доху в финансировании террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенегал решил отозвать своего посла из Катара.

* Организация запрещена на территории РФ.