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Политика
Джибути снизит уровень дипломатических отношений с Катаром

Джибути снизит уровень дипломатических отношений с Катаром

18:37  7 Июня 2017
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Джибути снизит уровень дипломатических отношений с Катаром

Джибути, 7 июня. Власти Джибути приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Катаром.

Согласно предварительным данным, действия африканской страны связаны с тем фактом, что арабские государства обвинили Доху в финансировании террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенегал решил отозвать своего посла из Катара.

* Организация запрещена на территории РФ.

#катар #джибути
Василий Съедин
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