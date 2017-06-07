Российские самолеты должны выигрывать в конкурентной борьбе — Медведев

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Ульяновск, 7 июня. Правительство РФ поддерживает развитие отечественного авиастроения, чтобы в среднесрочной перспективе перевести все российские компании на использование самолетов собственного производства. Об этом в среду заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания в Ульяновске.

По его словам, сегодня доля иностранных самолетов в международных перевозках российских авиакомпаний составляет 80%, на региональных направлениях — 30%. При этом председатель кабмина уверен, что российские самолеты вполне могут выиграть конкуренцию у западных аналогов.

«Сегодня у нас есть новые модели, которые могут конкурировать за эти заказы. Наши самолеты должны выигрывать в конкурентной борьбе», — подчеркнул он.