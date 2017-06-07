ЛНР потребовала от Киева объяснений активизации обстрелов ВСУ

В Избранное

Скопировать

Минск, 7 июня. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева на встрече в Минске потребовала от Киева объяснений в связи с возобновившимися обстрелами ВСУ.

Она напомнила, что минувшим утром ВСУ вели артиллерийский огонь по жилым кварталам города Кировска, а также по окраинам поселков Донецкий, Стаханов и Фрунзе.

«Я донесла информацию о разрушениях и констатировала факт нарушения минских соглашений со стороны Украины. От украинской стороны были затребованы соответствующие объяснения», — подчеркнула Кобцева.

Она также добавила, что власти ЛНР были вынуждены принять экстренные меры для эвакуации мирного населения.