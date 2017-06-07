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Общество
Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире во «ВКонтакте»

Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире во «ВКонтакте»

18:32  7 Июня 2017
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Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире во «ВКонтакте»

Москва, 7 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы жителей столицы во время прямой трансляции, которая пройдет на его странице «ВКонтакте». 

Трансляция пройдет завтра, 8 июня. Она начнется в 20.00. Об этом Собянин сообщил на своей странице «ВКонтакте», призвав всех желающих присоединиться. 

«В четверг, 8 июня, отвечу на ваши вопросы в прямом эфире «ВКонтакте Live». Трансляция начнется в 20.00, присоединяйтесь», — написал мэр.

Ранее URA.Ru сообщало, что мэр Москвы может представить свою кандидатуру на третий срок на грядущих выборах. 

#собянин
Владимир Багров
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