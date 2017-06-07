Главные новости 7 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 7 июня.

Страшные факты о войне в Сербии и в Донбассе раскрывает только что выпущенная книга «Когда мертвые заговорят». Ее автор — сербский доброволец, легендарный снайпер, капитан армии ДНР Деян Берич, который дал эксклюзивное интервью ФАН-ТВ. Правду на крови раскрыл сербский снайпер, капитан армии ДНР: У двух войн один заказчик. ФАН-ТВ.

Самый популярный в мире порносайт Pornhub составил список самых частых орфографических ошибок и опечаток, выскакивающих при поиске видео для взрослых. Его приводит американское издание Mashаble. Pornhub назвал самые популярные ошибки любителей порно.

Американские уфологи засекли загадочный черный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект был снят аппаратом Moon Live Stream в прошлом году. Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов.

Марат Сафин сдаст свой депутатский мандат до истечения срока действия полномочий. Такое решение принято в Госдуме РФ. Госдума досрочно лишила мандата депутата Сафина.

МЧС ЛНР при содействии народной милиции и администрации города Кировск начали мероприятия по эвакуации мирного населения в связи с наступлением Вооруженных сил Украины. Последний шанс Порошенко: зачем ВСУ наступают на ЛНР.

Генштаб ВСУ не допускает мирного сценария. Авдеевка ищет воду. Киев готовится к большой войне. Новороссия сегодня: Киев готовит зачистку Донбасса, ДНР возвращается в 2014-й.

Террористы «Исламского государства»* (запрещено в России) полностью выбиты из провинции Алеппо, армия Сирии продолжает продвижение к востоку от Пальмиры. Сирия новости 7 июня 07.00: боевиков ИГ* выбили из Алеппо, САА продвигается к востоку от Пальмиры.

Роспотребнадзор опубликовал доклад «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения», где названы самые пьяные и самые трезвые регионы России. Роспотребнадзор назвал регионы, в которых больше всего пьют.

Американский режиссер Оливер Стоун поинтересовался у президента России Владимира Путина, как бы он повел себя, оказавшись в душе вместе с геем. Глава государства с юмором ответил на пикантный вопрос. Путин отбил провокационный вопрос Стоуна про геев с помощью дзюдо.

Политика деофшоризации, проводимая российскими властями с 2014 года, может оказывать негативный эффект на экономику России, сообщает агентство Reuters. Миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.