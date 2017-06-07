Запад хватается за химоружие: почему США вместо борьбы с ИГ обвиняет Асада

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Запад никак не прекращает обвинять правительство Башара Асада в том, что сирийские власти якобы применяли химическое оружие. Все доводы США рассыпаются в пух и прах, не имея под собой ни малейших оснований, а сам президент Сирии Башар Асад в недавнем интервью индийскому телеканалу Wion TV назвал инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля инсценировкой Запада.

Так, глава государства задался вопросом: логичны ли обвинения против Сирии? Ответ прост: армия Сирии никогда не применяла подобного оружия, так как САА им не обладает. Как передает издание SANA, опубликовавшее текст интервью, данный инцидент произошел на фоне побед правительственных войск над террористами, и на Западе его использовали для раскручивания нового витка информационной войны против Сирии.

«Этот спектакль был сфабрикован как предлог, чтобы подготовить почву для нападения. ОЗХО не раз заявляла, что Сирия чиста от химоружия, в свое время Джон Керри также объявил, что у неё нет подобного вида оружия», — передает издание суть ответа Асада.

Ранее, выступая в Северной столице на ПМЭФ-2017, президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль обнародовал информацию о планах некоторых сил устроить новые химические атаки в САР, чтобы вновь обвинить в этом Башара Асада. О том, что угроза провокаций в Сирии с применением химического оружия или с постановочными «химатаками» сохраняется, также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И ее опубличивание, скорее всего, помогало избежать таких провокаций», — отметил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что в распоряжении правительства Сирии сейчас не имеется запасов химического оружия. Договоренность о его ликвидации была достигнута еще между бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным, и в дальнейшем всеми международными сторонами и организациями было зафиксировано, что сирийская сторона свои обязательства выполнила и полностью уничтожила свои запасы химоружия. Если у кого и имеется такое оружие, так это не у официального Дамаска, а у противостоящих законному правительству сил.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, это совершенно неудивительная ситуация.

«Именно на факторе якобы химической атаки со стороны сирийского правительства основана вся западная мифология и идеология борьбы с якобы кровавым режимом Башара Асада. Поскольку химическое оружие — это очень опасное оружие и очень серьезным образом закрытая и запретная тема в мире, и применение химического оружия вызывает абсолютное неприятие у практически всех стран и народов мира, то, естественно, обвинения в применении химического оружия, особенно против мирных жителей и против своих граждан — это обвинение очень серьезной силы, и поэтому данного рода обвинения, бросаемые правительству Башара Асада, это очень серьезный фактор давления», — сообщил Шаповалов.

Эксперт отмечает, что примерно такие же обвинения в свое время предъявлялись иракскому правительству Саддама Хусейна — и в итоге этими обвинениями воспользовались Штаты для начала войны в 2003 году против Ирака. Как отмечает Владимир Шаповалов, мы видим достаточно простую схему фальсификации реальности со стороны Запада и произвольные интерпретации тех или иных фактов и событий.