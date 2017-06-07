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Политика
Украина сознательно создает точки невозврата Донбасса — Грызлов

Украина сознательно создает точки невозврата Донбасса — Грызлов

18:12  7 Июня 2017
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Украина сознательно создает точки невозврата Донбасса — Грызлов

Минск, 7 июня. Украинская сторона продолжает создавать точки невозврата Донбасса. Так считает полномочный представитель Российской Федерации на мирных переговорах по Украине Борис Грызлов.

Он напомнил о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича в Киеве.

«Готовятся новые языковые квоты для украинских СМИ. Есть подозрение, что такие точки невозврата создают сознательно», — подчеркнул Грызлов.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики 60 раз нарушили режим перемирия в зоне конфликта в Донбассе.

#донбасс #украина #рф #грызлов
Василий Съедин
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