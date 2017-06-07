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Сирия, 7 июня. Курды ликвидировали 75 террористов ИГ* в боях на восточной окраине Ракки. Сирийские военные освободили туристический район Зенобия на юге от Пальмиры. Боевики ИГ применили химическое оружие в ходе противостояния с армией Ирака в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла танк в ходе столкновений с радикалами у города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; зачистила от ИГ туристический район Зенобия на юге от Пальмиры; отбила еще несколько ключевых высот в окрестностях поселения Арак на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 25 боевиков в результате неудачного нападения на позиции САА к востоку от Саламии; провело химатаку в районе Занджили города Мосул, 13 человек пострадали.

Курды: уничтожили 75 террористов ИГ в ходе штурма города Ракка; захватили поселение Харакла в западных окрестностях Ракки.

Армия Ирака: освободила 75% района Занджили в Мосуле, уничтожив 34 боевика ИГИЛ, в том числе одного командира.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с «Джебхат ан-Нусрой»*** подверглись ракетным обстрелам САА и авиаударам ВВС САР в южных окрестностях Даръа.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте возобновились столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских формирований. Как передает информационное агентство Haq News, перестрелки идут в восточных окрестностях города Хош Аль-Давахира. В ходе массированного обстрела со стороны радикалов был уничтожен танк армии САР, утверждает источник.

Территория Восточной Гуты, расположенной к северо-востоку от Дамаска, входит в зону безопасности, и здесь, соответственно, нельзя вести боевые действия. Однако боевики-оппозиционеры почти ежедневно нарушают установленный режим тишины, вынуждая сирийских военных открывать ответный огонь. В районе оазиса, в частности, по-прежнему не прекращаются вооруженные междоусобные стычки между отрядами группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»*****.

Провинция Хомс

Сирийские военные зачистили от террористов ИГИЛ туристический район Зенобия, расположенный недалеко от города Ас-Суккария к югу от Пальмиры в центральной части провинции Хомс. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy) военный источник. Таким образом, военнослужащие САА продолжают планомерно расширять буферную зону вокруг древнего города и располагающихся в его районе крупных газовых и нефтяных полей. Террористы не прекращают попыток отрезать Пальмиру, захватив участок шоссе М20 и залежи нефтегазовых ресурсов. Накануне сирийская армия отбила две атаки ИГ вблизи города Хувейсис, в ходе которых боевики активно использовали смертников и самодельные дроны, оснащенные ударными зарядами.

Подразделения САА добились определенных успехов в районе к востоку от Пальмиры, сообщает этот же военный источник. Наступающие части армии САР заметно приблизились к поселению Арак, отбив у террористов «Исламского государства»* стратегически ценную высоту Мустадира и ряд близлежащих холмов. В этом районе располагается крупное месторождение Арак. Штурмовые отряды движутся вдоль шоссе М20 в направлении Дейр эз-Зора через оккупированный город Ас-Сухна.

Провинция Даръа

Сирийские войска продолжают наносить удары по укрепленным районам боевиков-исламистов на южной окраине города Даръа. Согласно информации Twitter-канала (@Hula44), военнослужащие выпустили по радикалам 63 ракеты. Кроме того, правительственные самолеты нанесли еще 12 авиаударов. Данные о потерях антиправительственных формирований в живой силе и военной технике в настоящий момент формируются.

Боевики ССА и объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», в ходе захватческой операции установили контроль над южной половиной административного центра провинции. Армия САР готовится выдвинуть войска в контрнаступление.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF)**** развивает преимущество в боях с террористами «Исламского государства» на восточной окраине Ракки. Тяжелые столкновения идут в районах Аль-Машалаб Аль-Шарки и Аль-Джазра. Как сообщает новостной портал Hawar News, ссылаясь на источник в командовании SDF, курды ликвидировали 75 боевиков террористической группировки. Отмечается, что радикалы активно используют заминированные мотоциклы, пытаясь сдержать натиск отрядов SDF и YPG. О потерях в рядах курдских формирований не сообщается.

Демократические силы и Отряды народной самообороны (YPG) буквально на днях перешли к финальному этапу антитеррористической операции под названием «Гнев Евфрата» — к штурму Ракки, условной столицы ИГИЛ. Напомним, курды действуют под руководством международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Подразделения SDF параллельно продолжают действовать в западных предместьях столицы провинции. Согласно сведениям местного новостного агентства Raqqa SL, под контроль курдских отрядов перешел населенный пункт Харакла. Таким образом, бойцы SDF вплотную подошли к западным воротам Ракки.

Провинция Хама

Части армии САР, действующие на востоке провинции, отбили массированную атаку отрядов «Исламского государства» вблизи нефтепровода к югу от населенного пункта Акариб в восточном направлении от города Саламия. В результате вспыхнувших столкновений военнослужащими САА были нейтрализованы около 25 членов террористического формирования. Информация была предоставлена на странице военного источника в соцсети Twitter (@MIG29_).

Источник, подконтрольный боевикам-оппозиционерам, утверждает, что террористам ИГ удалось восстановить контроль над утраченными в последние дни позициями в районе поселения Максар аш-Шамали, расположенного на востоке от города Ас-Саан. Данные сведения, тем не менее, пока не получили официального подтверждения.

Ирак

Согласно сведениям информагентства Iraqi News, правительственные силы Ирака на данный момент контролируют уже 75% от всех территорий района Занджили, находящегося на северо-востоке Мосула. В ходе последней серии атак были уничтожены 34 террориста, в том числе Аби Бараа Аль-Тунси, высокопоставленный командир формирования, отвечавший за изготовление СВУ. Кроме того, были обезврежены четыре заминированных автомашины боевиков. В оккупации пока остаются большие части района Аль-Шафаа и Старого города. Террористы продолжают оказывать упорное сопротивление, несмотря на то, что под их контролем находится всего около 2% территории Мосула.

Портал Iraqi News, кроме того, сообщает, что в ходе боев за район Занджили боевики ИГ вновь применили химическое оружие. Радикалы выпустили по позициям иракской армии четыре ракеты с ядовитым хлором. В результате химатаки пострадали 13 гражданских лиц, в том числе дети и женщины.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)