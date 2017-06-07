SpaceX запустит секретный космический беспилотник для ВС США

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Вашингтон, 7 июня. Министерство обороны США передало SpaceX контракт на запуск беспилотного космического корабля Boeing X-37. Шаттл будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в начале августа.

Министр ВВС США Хизер Уилсон, говоря о SpaceX, отметила, что Пентагон смог найти подрядчика, который выполняет заказ по чрезвычайно конкурентной цене и при этом дает гарантию доступа в космос.

Экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37 предназначен для функционирования на высоте 200-750 км. Он способен быстро менять орбиту и маневрировать. По словам экспертов, космический корабль можно использовать для доставки небольших грузов в космос, разведки или для уничтожения спутников.