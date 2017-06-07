Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Стала известна дата проведения референдума о независимости Иракского Курдистана

Стала известна дата проведения референдума о независимости Иракского Курдистана

18:04  7 Июня 2017
134

Стала известна дата проведения референдума о независимости Иракского Курдистана

Эрбиль, 7 июня. Референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака пройдет 25 сентября 2017 года, сообщает местный телеканал Rudaw.

Как стало известно, такая дата была выбрана после встречи президента региона Масуда Барзани с представителями курдских партий. В начале ноября в регионе пройдут парламентские и президентские выборы.

Отметим, что Иракский Курдистан — это автономия внутри Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. На встрече с генсеком ООН Антонио Гутеррешем глава Иракского Курдистана Масуд Барзани сообщил, что референдум о независимости пройдет в ближайшее время.

#референдум #иракский курдистан
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть