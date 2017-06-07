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Новороссия
ЛНР: группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ в Донбассе

ЛНР: группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ в Донбассе

17:51  7 Июня 2017
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ЛНР: группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ в Донбассе

 

Луганск, 7 июня. Группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Вместе с журналистами под обстрел попали глава администрации Кировска Геннадий Карцев и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. 

«Возвращаясь в Луганск из Кировска, на подъезде к Фрунзе группа журналистов и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее журналисты и представители ЛНР попали под артиллерийский огонь ВСУ в районе Кировска, где минувшей ночью украинские силовики применили крупнокалиберную артиллерию.

 

#всу #донбасс #лнр #журналисты
Алексей Громов
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