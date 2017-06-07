ЛНР: группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Луганск, 7 июня. Группа журналистов дважды попала под обстрел ВСУ на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Вместе с журналистами под обстрел попали глава администрации Кировска Геннадий Карцев и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Возвращаясь в Луганск из Кировска, на подъезде к Фрунзе группа журналистов и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее журналисты и представители ЛНР попали под артиллерийский огонь ВСУ в районе Кировска, где минувшей ночью украинские силовики применили крупнокалиберную артиллерию.