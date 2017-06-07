Россиянин обнаружил в снегах Антарктиды секретный бункер нацистов

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Нижний Тагил, 7 июня. Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев обнаружил в Антарктиде вход в бункер нацистов, созданный в конце Второй мировой войны.

На спутниковых снимках Антарктиды можно различить вход в пещеру, которая является секретным бункером нацистов, что был создан в прошлом веке. Такое мнение высказал уральский уфолог Валентин Дегтярев, называя последним пристанищем Гитлера Землю Королевы Мод.

«Еще в 30-е годы немцы активно исследовали Антарктиду. Для этого были изготовлены самые большие в мире субмарины», — уверен исследователь. Он полагает, что именно здесь скрывались от преследований влиятельные фигуры Третьего рейха. Отметим, что ранее Дегтярев находил по фото Антарктики потерпевший крушение космический звездолет, замерший в снегах, пишет Ura.ru