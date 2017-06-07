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Новости Сирии
ВВС Сирии нанесли более 20 авиаударов по боевикам в провинции Даръа

ВВС Сирии нанесли более 20 авиаударов по боевикам в провинции Даръа

18:16  7 Июня 2017
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ВВС Сирии нанесли более 20 авиаударов по боевикам в провинции Даръа

Даръа, 7 июня. Правительственные войска мобилизуют силы для полномасштабного наступления в южной провинции Даръа.

Командование ВС САР сообщило, что сирийские военные летчики провели точечное бомбометание по позициям террористов в районе Даръа аль-Балад. Также боевики были подвергнуты обстрелу с применением ствольной артиллерии и РСЗО. Отмечается, что военные использовали тяжелые ракеты «Элефант».

Командование Сирийской арабской армии планирует начать полномасштабное наступление в Даръа, это стало возможным после прибытия в провинцию из Дамаска элитной 4-й механизированной дивизии САА, которая ранее освободила от террористов пригород столицы Сирии Аль-Кабун.

#сирия #даръа #ввс #рсзо
Алексей Громов
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